Géo drome de Payrac Nages Tarn

Géo drome de Payrac Payrac 81320 Nages Tarn Occitanie

Ce tout nouveau géo drome présente les roches de notre région, en particulier celles qui ont eu une utilité pour les Hommes.

Scannez les QR codes pour identifier n’importe quelle roche ou amusez-vous à les reconnaitre en répondant au quiz.

https://www.payrac.com/ +33 5 63 37 12 29

English :

This brand-new “Géo drome” showcases the rocks and minerals of our region, especially those that once played an important role in daily life.

Scan the QR codes to identify any rock you see, or have fun testing your knowledge with the interactive quiz.

Deutsch :

Diese brandneue Geodrome stellt die Gesteine unserer Region vor, insbesondere diejenigen, die für die Menschen von Nutzen waren.

Scannen Sie die QR-Codes, um ein bestimmtes Gestein zu identifizieren, oder machen Sie sich einen Spaß daraus, sie zu erkennen, indem Sie das Quiz beantworten.

Italiano :

Questo nuovissimo geodromo presenta le rocce della nostra regione, soprattutto quelle che sono state utili all’uomo.

Scansionate i codici QR per identificare qualsiasi roccia o divertitevi a riconoscerle con il quiz.

Español :

Este nuevo “Géo drome” presenta las rocas y minerales de la región, en especial aquellas que tuvieron un uso importante para las poblaciones locales.

Escanea los códigos QR para identificar cada roca o diviértete poniéndote a prueba con el quiz interactivo.

