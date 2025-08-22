Géocaching Sur les traces de la famille Crapez

Géocaching Sur les traces de la famille Crapez 72250 Parigné-l’Évêque Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Vous avez envie de découvrir le Sud-Est Manceau et son histoire de manière originale ? Vous voulez faire une activité de plein air ludique avec vos enfants ? Découvrez nos circuits de géocaching touristique.

https://www.cc-sudestmanceau.fr/tourisme/se-promener/geocaching-sarthe/ +33 2 43 40 09 98

English :

You want to discover the South-East of France and its history in an original way? You want to do a fun outdoor activity with your children? Discover our tourist geocaching tours.

Deutsch :

Haben Sie Lust, den Südosten Manceaus und seine Geschichte auf originelle Weise zu entdecken? Möchten Sie mit Ihren Kindern eine spielerische Aktivität im Freien unternehmen? Entdecken Sie unsere touristischen Geocaching-Touren.

Italiano :

Volete scoprire il Sud Est della Francia e la sua storia in modo originale? Volete fare un’attività divertente all’aria aperta con i vostri bambini? Scoprite i nostri tour turistici di geocaching.

Español :

¿Le gustaría descubrir el Sureste de Francia y su historia de una forma original? ¿Desea realizar una divertida actividad al aire libre con sus hijos? Descubra nuestros recorridos turísticos de geocaching.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-23 par eSPRIT Pays de la Loire