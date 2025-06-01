Gisors à Gasny Beauvais Oise

Gisors à Gasny Beauvais Oise vendredi 1 août 2025.

Gisors à Gasny A pieds Très facile

Gisors à Gasny Rue de Pentemont 60000 Beauvais Oise Hauts-de-France

Durée : 360 Distance : 25000.0

La Voie Verte de la Vallée de l’Epte est l’un des incontournables d’un séjour dans le Vexin Normand pour une promenade bucolique avec des passages sur l’Epte, le tout sur 25 km de parcours facile et sécurisé, accessible à tous, bien à l’écart de la circulation. À pied, à vélo ou en roller, vous apprécierez le calme et l’agrément de cette voie, qui chemine vers Gasny, en direction de la Seine et de Giverny. Elle emprunte l’Avenue Verte London-Paris jusque Bray et Lu et est limitrophe à notre département de l’Oise au niveau de Boury-en-Vexin et Courcelles-les-Gisors. Il est possible de rejoindre Giverny à vélo de Gisors en voie verte jusqu’à Gasny, puis sur quelques kilomètres par de petites routes de Gasny jusqu’à Giverny.

English : Gisors à Gasny

The Voie Verte de la Vallée de l’Epte is one of the highlights of a stay in the Vexin Normand region, offering a bucolic stroll along the river Epte, with 25 km of easy, safe paths accessible to all, well away from traffic. On foot, by bike or inline skates, you’ll enjoy the peace and quiet of this route, which leads towards Gasny, the Seine and Giverny. It follows the London-Paris Avenue Verte as far as Bray and Lu, and borders on the Oise département at Boury-en-Vexin and Courcelles-les-Gisors. Giverny can be reached by bike from Gisors on the voie verte as far as Gasny, and then a few kilometers on small roads from Gasny to Giverny.

Deutsch : Gisors à Gasny

Der Voie Verte de la Vallée de l’Epte (Grüner Weg des Epte-Tals) ist ein Muss bei einem Aufenthalt im Vexin Normand. Hier können Sie einen Spaziergang durch die Landschaft machen und die Epte überqueren. Die 25 km lange Strecke ist einfach und sicher, für alle zugänglich und liegt weit abseits des Verkehrs. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf Inline-Skates, Sie werden die Ruhe und die Annehmlichkeiten dieses Weges genießen, der nach Gasny führt, in Richtung Seine und Giverny. Sie folgt der Avenue Verte London-Paris bis Bray und Lu und grenzt in Boury-en-Vexin und Courcelles-les-Gisors an das Departement Oise. Sie können Giverny mit dem Fahrrad von Gisors auf dem Grünen Weg bis Gasny erreichen und dann einige Kilometer auf kleinen Straßen von Gasny bis Giverny fahren.

Italiano :

La Voie Verte de la Vallée de l’Epte è uno dei punti forti di un soggiorno nel Vexin Normand e offre una passeggiata bucolica con attraversamento del fiume Epte. Il percorso di 25 km è facile e sicuro, accessibile a tutti e lontano dal traffico. A piedi, in bicicletta o con i rollerblade, potrete godere della pace e della tranquillità di questo percorso, che conduce verso Gasny, la Senna e Giverny. Segue l’Avenue Verte Londra-Parigi fino a Bray e Lu, e confina con il dipartimento dell’Oise a Boury-en-Vexin e Courcelles-les-Gisors. È possibile raggiungere Giverny in bicicletta da Gisors lungo la Greenway fino a Gasny, poi pochi chilometri su strade secondarie da Gasny a Giverny.

Español : Gisors à Gasny

La Voie Verte de la Vallée de l’Epte es uno de los puntos fuertes de una estancia en el Vexin Normand, ya que ofrece un bucólico paseo con cruces sobre el río Epte. El recorrido, de 25 km, es fácil y seguro, accesible a todos y alejado del tráfico. A pie, en bicicleta o en patines, disfrutará de la tranquilidad de esta ruta, que conduce hacia Gasny, el Sena y Giverny. Sigue la Avenue Verte Londres-París hasta Bray y Lu, y bordea el departamento de Oise en Boury-en-Vexin y Courcelles-les-Gisors. Es posible ir en bicicleta a Giverny desde Gisors por la Vía Verde hasta Gasny, y después unos kilómetros por carreteras secundarias desde Gasny hasta Giverny.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-30 par SIM Hauts-de-France