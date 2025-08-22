Giverzat 15 km Deneuille-lès-Chantelle Allier
Giverzat 15 km Deneuille-lès-Chantelle Allier vendredi 1 mai 2026.
Giverzat 15 km
Giverzat 15 km Départ du carrefour de la Croix-Verte 03140 Deneuille-lès-Chantelle Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Un circuit entièrement forestier qui ravira
les amoureux des sous-bois. Une note de ruisseau agrémente ce voyage au pays des arbres.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
An entirely forested circuit that will delight
undergrowth lovers. A hint of a stream completes this journey through the land of trees.
Deutsch :
Eine reine Waldstrecke, die Sie begeistern wird
die Liebhaber des Unterholzes. Eine Note eines Baches veredelt diese Reise ins Land der Bäume.
Italiano :
Un percorso interamente boschivo che farà la gioia degli
gli amanti del sottobosco. Un accenno di ruscello completa questo viaggio nella terra degli alberi.
Español :
Un sendero totalmente arbolado que hará las delicias
los amantes de la maleza. Una pizca de arroyo completa este recorrido por el país de los árboles.
