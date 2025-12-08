GLOS l’Orbiquet 21km D 334m Glos Calvados
GLOS l’Orbiquet 21km D 334m Glos Calvados vendredi 1 mai 2026.
GLOS l’Orbiquet 21km D 334m
GLOS l’Orbiquet 21km D 334m Mairie 14100 Glos Calvados Normandie
Durée : 100 Distance : 21000.0 Tarif :
Le Circuit de l’Orbiquet est un itinéraire VTT de 21 km (facile) au départ de la mairie de Glos.
https://tourisme.lisieux-normandie.fr/ +33 2 31 48 18 10
English : GLOS l’Orbiquet 21km D 334m
The Circuit de l’Orbiquet is a 21km mountain bike trail (easy) starting from the Glos town hall.
Deutsch :
Der Circuit de l’Orbiquet ist eine 21 km lange (leichte) Mountainbike-Route, die am Rathaus von Glos beginnt.
Italiano :
Il Circuit de l’Orbiquet è un percorso per mountain bike di 21 km (facile) che parte dal municipio di Glos.
Español :
El Circuit de l’Orbiquet es una ruta de 21 km para bicicleta de montaña (fácil) que parte del ayuntamiento de Glos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme