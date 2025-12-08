GLOS l’Orbiquet 21km D 334m Glos Calvados

GLOS l’Orbiquet 21km D 334m

GLOS l’Orbiquet 21km D 334m Mairie 14100 Glos Calvados Normandie

Durée : 100 Distance : 21000.0 Tarif :

Le Circuit de l’Orbiquet est un itinéraire VTT de 21 km (facile) au départ de la mairie de Glos.

https://tourisme.lisieux-normandie.fr/ +33 2 31 48 18 10

English : GLOS l’Orbiquet 21km D 334m

The Circuit de l’Orbiquet is a 21km mountain bike trail (easy) starting from the Glos town hall.

Deutsch :

Der Circuit de l’Orbiquet ist eine 21 km lange (leichte) Mountainbike-Route, die am Rathaus von Glos beginnt.

Italiano :

Il Circuit de l’Orbiquet è un percorso per mountain bike di 21 km (facile) che parte dal municipio di Glos.

Español :

El Circuit de l’Orbiquet es una ruta de 21 km para bicicleta de montaña (fácil) que parte del ayuntamiento de Glos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme