Gomare Melleville Seine-Maritime
Gomare Melleville Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.
Gomare
Gomare 76260 Melleville Seine-Maritime Normandie
Durée : 180 Distance : 11500.0 Tarif :
Cet itinéraire balisé vous offre des paysages variés forêt d’Eu, chemins de traverse entourés de haies vives.
À Sept-Meules, point de vue sur la vallée de l’Yères et ses côteaux calcaires, églises, moulin avec sa roue à aube toujours en état de marche.
http://www.destination-letreport-mers.fr/ +33 2 35 86 05 69
English : Gomare
This marked itinerary offers you a variety of landscapes: the Eu forest, side roads surrounded by hedges.
At Sept-Meules, you will have a view of the Yères valley and its limestone hillsides, churches, and a mill with its paddle wheel still in working order.
Deutsch :
Diese ausgeschilderte Route bietet Ihnen abwechslungsreiche Landschaften: den Wald von Eu, von lebenden Hecken umgebene Querwege.
In Sept-Meules gibt es einen Aussichtspunkt mit Blick auf das Yères-Tal und seine Kalksteinhänge, Kirchen, eine Mühle mit einem noch funktionstüchtigen Schaufelrad.
Italiano :
Questo percorso segnalato offre una varietà di paesaggi: il bosco Eu, strade secondarie circondate da siepi.
A Sept-Meules si può ammirare la valle di Yères e le sue colline calcaree, le chiese, un mulino con la ruota a pale ancora funzionante.
Español :
Esta ruta señalizada ofrece una gran variedad de paisajes: el bosque de Eu, carreteras secundarias rodeadas de setos.
En Sept-Meules, vista del valle de Yères y sus laderas calcáreas, iglesias, un molino con su rueda de paletas aún en funcionamiento.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme