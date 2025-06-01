Gomare Melleville Seine-Maritime

Gomare Melleville Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Gomare

Gomare 76260 Melleville Seine-Maritime Normandie

Durée : 180 Distance : 11500.0 Tarif :

Cet itinéraire balisé vous offre des paysages variés forêt d’Eu, chemins de traverse entourés de haies vives.

À Sept-Meules, point de vue sur la vallée de l’Yères et ses côteaux calcaires, églises, moulin avec sa roue à aube toujours en état de marche.

http://www.destination-letreport-mers.fr/ +33 2 35 86 05 69

English : Gomare

This marked itinerary offers you a variety of landscapes: the Eu forest, side roads surrounded by hedges.

At Sept-Meules, you will have a view of the Yères valley and its limestone hillsides, churches, and a mill with its paddle wheel still in working order.

Deutsch :

Diese ausgeschilderte Route bietet Ihnen abwechslungsreiche Landschaften: den Wald von Eu, von lebenden Hecken umgebene Querwege.

In Sept-Meules gibt es einen Aussichtspunkt mit Blick auf das Yères-Tal und seine Kalksteinhänge, Kirchen, eine Mühle mit einem noch funktionstüchtigen Schaufelrad.

Italiano :

Questo percorso segnalato offre una varietà di paesaggi: il bosco Eu, strade secondarie circondate da siepi.

A Sept-Meules si può ammirare la valle di Yères e le sue colline calcaree, le chiese, un mulino con la ruota a pale ancora funzionante.

Español :

Esta ruta señalizada ofrece una gran variedad de paisajes: el bosque de Eu, carreteras secundarias rodeadas de setos.

En Sept-Meules, vista del valle de Yères y sus laderas calcáreas, iglesias, un molino con su rueda de paletas aún en funcionamiento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme