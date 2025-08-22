Gorges Altier & Chassezac Trail n°5 Prévenchères Lozère

Gorges Altier & Chassezac Trail n°5 Trail Difficile

Gorges Altier & Chassezac Trail n°5 Parking à l’entrée du village 48800 Prévenchères Lozère Occitanie

Durée : 150 Distance : 21269.0 Tarif :

Difficile de résumer en deux mots cette boucle très sportive et ramassée, pleine de surprises et de variété entre le plateau historique de la Garde-Guérin et la profonde vallée du Chassezac.

Difficile

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

It’s hard to sum up in just two words this very sporty, compact loop, full of surprises and variety between the historic plateau of La Garde-Guérin and the deep valley of the Chassezac.

Deutsch :

Es ist schwierig, diese sehr sportliche und zusammengefasste Schleife voller Überraschungen und Abwechslung zwischen dem historischen Plateau von La Garde-Guérin und dem tiefen Tal des Chassezac in zwei Worten zusammenzufassen.

Italiano :

È difficile riassumere in due sole parole questo anello molto sportivo e compatto, ricco di sorprese e varietà tra lo storico altopiano di La Garde-Guérin e la profonda valle dello Chassezac.

Español :

Es difícil resumir en dos palabras este bucle compacto y muy deportivo, lleno de sorpresas y variedad entre la histórica meseta de La Garde-Guérin y el profundo valle del Chassezac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère