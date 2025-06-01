Gorges du Chassezac Prévenchères Lozère

Gorges du Chassezac Prévenchères Lozère vendredi 1 août 2025.

Gorges du Chassezac Marche nordique Difficile

Gorges du Chassezac La Garde-Guérin 48800 Prévenchères Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 9504.0 Tarif :

Le grand plateau du village médiéval fortifié ferait presque oublier de l’autre côté des gorges du Chassezac, le château remarquable du Roure, lui aussi daté du Moyen-Âge, composé d’un donjon carré et de deux corps de logis, classé monument historique en 1975.

Difficile

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

On the other side of the Chassezac Gorge, the large plateau of the fortified medieval village would almost make you forget the remarkable Château du Roure, also dating from the Middle Ages, comprising a square keep and two main buildings, listed as a historic monument in 1975.

Deutsch :

Das große Plateau des befestigten mittelalterlichen Dorfes würde auf der anderen Seite der Chassezac-Schlucht fast das bemerkenswerte Château du Roure vergessen lassen, das ebenfalls aus dem Mittelalter stammt, aus einem quadratischen Wachturm und zwei Hauptgebäuden besteht und 1975 unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Italiano :

Dall’altra parte delle gole di Chassezac, l’ampio pianoro del borgo medievale fortificato fa quasi dimenticare il notevole castello di Roure, anch’esso risalente al Medioevo, composto da un mastio quadrato e da due edifici principali, classificato come monumento storico nel 1975.

Español :

Al otro lado de las gargantas de Chassezac, la gran meseta del pueblo medieval fortificado casi hace olvidar el notable castillo de Roure, también de la Edad Media, compuesto por una torre del homenaje cuadrada y dos edificios principales, declarado monumento histórico en 1975.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère