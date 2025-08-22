Gorges du Chassezac Trail n°4 Prévenchères Lozère

Gorges du Chassezac Trail n°4 Trail Facile

Gorges du Chassezac Trail n°4 Parking à l’entrée du village 48800 Prévenchères Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 9544.0 Tarif :

Une course dans un espace de nature remarquable, aux impressionnantes falaises granitiques les gorges du Chassezac.

Facile

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

A race in a remarkable natural setting, with impressive granite cliffs: the Chassezac gorges.

Deutsch :

Ein Lauf in einem bemerkenswerten Naturraum mit beeindruckenden Granitfelsen: die Schluchten des Chassezac.

Italiano :

Una gara in un contesto naturale straordinario, con impressionanti falesie di granito: le gole di Chassezac.

Español :

Una carrera en un marco natural excepcional, con impresionantes acantilados de granito: las gargantas de Chassezac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère