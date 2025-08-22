Gorges du Chassezac Trail n°4 Prévenchères Lozère
Gorges du Chassezac Trail n°4 Prévenchères Lozère vendredi 1 mai 2026.
Gorges du Chassezac Trail n°4 Trail Facile
Gorges du Chassezac Trail n°4 Parking à l’entrée du village 48800 Prévenchères Lozère Occitanie
Durée : 90 Distance : 9544.0 Tarif :
Une course dans un espace de nature remarquable, aux impressionnantes falaises granitiques les gorges du Chassezac.
Facile
http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30
English :
A race in a remarkable natural setting, with impressive granite cliffs: the Chassezac gorges.
Deutsch :
Ein Lauf in einem bemerkenswerten Naturraum mit beeindruckenden Granitfelsen: die Schluchten des Chassezac.
Italiano :
Una gara in un contesto naturale straordinario, con impressionanti falesie di granito: le gole di Chassezac.
Español :
Una carrera en un marco natural excepcional, con impresionantes acantilados de granito: las gargantas de Chassezac.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère