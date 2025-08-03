Gourdouze Vialas Lozère
Gourdouze Vialas Lozère vendredi 1 août 2025.
Gourdouze Marche nordique Difficile
Gourdouze Village 48220 Vialas Lozère Occitanie
Durée : 390 Distance : 13791.0 Tarif :
Boucle permettant, après une montée raide, de découvrir le paysage du mont Lozère en suivant la bordure méridionale du plateau.
http://www.cevennes-montlozere.com/ +33 4 66 45 81 94
English :
After a steep climb, this loop takes in the Mont Lozère landscape along the southern edge of the plateau.
Deutsch :
Rundweg, der es ermöglicht, nach einem steilen Anstieg die Landschaft des Mont Lozère entlang des südlichen Randes des Plateaus zu erkunden.
Italiano :
Dopo una ripida salita, questo percorso ad anello permette di ammirare il paesaggio del Mont Lozère lungo il margine meridionale dell’altopiano.
Español :
Tras una empinada subida, esta ruta en bucle recorre el paisaje del Monte Lozère a lo largo del borde sur de la meseta.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère