Gourdouze Vialas Lozère

Gourdouze Village 48220 Vialas Lozère Occitanie

Durée : 390 Distance : 13791.0 Tarif :

Boucle permettant, après une montée raide, de découvrir le paysage du mont Lozère en suivant la bordure méridionale du plateau.

http://www.cevennes-montlozere.com/ +33 4 66 45 81 94

English :

After a steep climb, this loop takes in the Mont Lozère landscape along the southern edge of the plateau.

Deutsch :

Rundweg, der es ermöglicht, nach einem steilen Anstieg die Landschaft des Mont Lozère entlang des südlichen Randes des Plateaus zu erkunden.

Italiano :

Dopo una ripida salita, questo percorso ad anello permette di ammirare il paesaggio del Mont Lozère lungo il margine meridionale dell’altopiano.

Español :

Tras una empinada subida, esta ruta en bucle recorre el paisaje del Monte Lozère a lo largo del borde sur de la meseta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère