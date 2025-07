Itinéraire Gourmand Marché de Dieulefit Dieulefit

Marché de Dieulefit Dieulefit Drôme

Début : Vendredi 2025-07-18 08:00:00

fin : 2025-07-18 12:00:00

2025-07-18

L’itinéraire gourmand est de retour cet été ! Le Parc des Baronnies provençales sera aux côtés des producteurs pour vous faire découvrir les délicieux produits des Baronnies provençales ! Abricots, petit épeautre, coteaux des Baronnies, Olives de Nyons…

Marché de Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 79 05 smbp@baronnies-provencales.fr

English :

The gourmet itinerary is back this summer! The Parc des Baronnies provençales will be working alongside producers to help you discover the delicious products of the Baronnies provençales! Apricots, petit épeautre, coteaux des Baronnies, Nyons olives…

German :

Die Gourmetroute ist diesen Sommer wieder da! Der Parc des Baronnies provençales wird an der Seite der Erzeuger stehen, um Ihnen die köstlichen Produkte der provenzalischen Baronnies näher zu bringen! Aprikosen, Einkorn, Coteaux des Baronnies, Oliven aus Nyons…

Italiano :

L’itinerario gastronomico torna quest’estate! Il Parc des Baronnies provençales affiancherà i produttori per farvi scoprire i deliziosi prodotti delle Baronnies provençales! Albicocche, piccolo farro, colline delle Baronnies, olive di Nyons…

Espanol :

¡El itinerario gastronómico vuelve este verano! El Parc des Baronnies provençales colaborará con los productores para hacerle descubrir los deliciosos productos de las Baronnies provençales Albaricoques, escanda pequeña, laderas de las Baronnies, aceitunas de Nyons…

