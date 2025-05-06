Gouvieux Par mont et par vaux, chez les godviciens Gouvieux Oise

Durée : 120 Distance : 7500.0 Tarif :

Après s’être garé le long de l’avenue après la camping, prendre à droite le

chemin de Trossy qui part le long des champs.

Continuer tout droit (admirer l’église prieurale de Saint-Leu-d’Esserent sur l’autre rive de l’Oise).

Au bout du chemin avant d’arriver à la route prendre la petite route à droite et monter. En haut de la côte continuer sur la route.

Au carrefour au milieu des champs (aller tout droit pour une variante en aller et retour, + 2 km, pour découvrir les maisons troglodytiques). Pour continuer la boucle de randonnée, aller à droite (à gauche en revenant de la variante) et continuer jusqu’à l’allée des noyers pour la prendre en partant vers la gauche.

Au bout aller à droite et longer le champ. Prendre la descente, traverser la petite route et en bas, arriver sur l’avenue de Toutevoie.

Vers les étangs aller à gauche puis à droite pour passer la passerelle sur la

Nonette. Prendre à droite en sortant après la chicane en bois, aller jusqu’à la barrière en métal.

Passer la barrière métallique et aller à droite pour rejoindre

l’Oise. Au niveau de l’Hotellerie Saint Hubert, aller à droite pour retrouver

l’Avenue de Toutevoie.

Prendre à gauche en longeant le bois. Au bout du bois, prendre à droite pour

rejoindre la parking et entamer le tour de l’étang….

Longer l’étang et en faire pratiquement le tour.

Prendre le chemin qui part vers la gauche à travers champ. Aller à droite pour longer la rivière La Nonette et rejoindre l’hôtel du Pavillon St Hubert . Aller à droite sur la route qui longe le bord de l’Oise et à droite pour rejoindre l’avenue de Toutevoie..

Variante Maisons troglodytiques (20 minutes aller-retour ; 1,1 km aller-retour)

Aller à droite vers les maisons et au bout du chemin prendre la rue vers la droite. Continuer sur la petite route et rester sur la droite pour prendre la rue en impasse où se trouvent les maisons troglodytiques puis retourner sur vos pas vers la boucle de randonnée.

Difficulté moyenne

English : Gouvieux Par mont et par vaux, chez les godviciens

After parking along the avenue after the campsite, turn right onto the

chemin de Trossy which runs alongside the fields.

Continue straight ahead (admire the priory church of Saint-Leu-d?Esserent on the opposite bank of the Oise).

At the end of the path, before reaching the road, take the small road to the right and climb up. At the top of the hill, continue along the road.

At the crossroads in the middle of the fields (go straight on for a round-trip variation, + 2 km, to discover the troglodyte houses). To continue the hiking loop, turn right (left when returning from the alternative route) and continue as far as the walnut tree alley, taking it to the left.

At the end, turn right and walk along the field. Go downhill, cross the small road and, at the bottom, reach avenue de Toutevoie.

To the ponds: turn left, then right to cross the bridge over the river

Nonette. Turn right after the wooden chicane, and go as far as the metal barrier.

Go through the metal barrier and turn right to join the

the Oise. At Hotellerie Saint Hubert, turn right to get back onto

avenue de Toutevoie.

Turn left, skirting the wood. At the end of the wood, turn right

join the parking lot and begin the tour of the pond….

Walk alongside the pond, almost all the way round.

Take the left-hand path across the field. Turn right along the La Nonette river to reach the « Pavillon St Hubert » hotel. Turn right onto the road along the banks of the river Oise and right again onto Avenue de Toutevoie…

Troglodytic houses option (20-minute round trip; 1.1 km round trip):

Go right towards the houses, and at the end of the path take the street to the right. Continue on the small road and keep to the right to take the dead-end street where the troglodyte houses are located, then retrace your steps back to the hiking loop.

Deutsch : Gouvieux Par mont et par vaux, chez les godviciens

Nachdem Sie nach dem Campingplatz an der Allee geparkt haben, biegen Sie rechts in den Trossy ab

chemin de Trossy, der entlang der Felder verläuft.

Gehen Sie geradeaus weiter (bewundern Sie die Prioratskirche von Saint-Leu-d’Esserent auf der anderen Seite der Oise).

Am Ende des Weges, bevor Sie die Straße erreichen, nehmen Sie die kleine Straße nach rechts und gehen bergauf. Oben auf der Anhöhe weiter auf der Straße bleiben.

An der Kreuzung inmitten der Felder (gehen Sie geradeaus für eine Variante mit Hin- und Rückweg, + 2 km, um die Höhlenwohnungen zu entdecken). Um den Rundweg fortzusetzen, gehen Sie nach rechts (nach links, wenn Sie von der Variante zurückkommen) und gehen Sie bis zur Allee der Nussbäume und nehmen Sie diese nach links.

Am Ende gehen Sie nach rechts und laufen am Feld entlang. Nehmen Sie die Abfahrt, überqueren Sie die kleine Straße und gelangen Sie unten auf die Avenue de Toutevoie.

Zu den Teichen: Gehen Sie nach links und dann nach rechts, um die Brücke über den Fluss zu überqueren

Nonette zu gelangen. Biegen Sie rechts ab, wenn Sie nach der Holzschikane aussteigen, und gehen Sie bis zur Metallschranke.

Gehen Sie an der Metallschranke vorbei und dann nach rechts, um auf die ?

zur Oise zu gelangen. Gehen Sie an der Hotellerie Saint Hubert nach rechts, um auf die Avenue de l’Oiseau zu treffen

die Avenue de Toutevoie.

Biegen Sie links ab und gehen Sie am Waldrand entlang. Am Ende des Waldes biegen Sie rechts ab, um

zum Parkplatz und beginnen Sie die Umrundung des Teichs…..

Gehen Sie am Teich entlang und umrunden Sie ihn fast vollständig.

Nehmen Sie den Weg, der nach links über das Feld führt. Gehen Sie nach rechts, um am Fluss La Nonette entlang zum Hotel « Pavillon St Hubert » zu gelangen. Gehen Sie rechts auf die Straße am Ufer der Oise und rechts auf die Avenue de Toutevoie…

Variante Höhlenhäuser (20 Minuten hin und zurück; 1,1 km hin und zurück)

Gehen Sie nach rechts zu den Häusern und am Ende des Weges nehmen Sie die Straße nach rechts. Gehen Sie auf der kleinen Straße weiter und halten Sie sich rechts, um in die Sackgasse mit den Höhlenhäusern zu gelangen und dann zurück zur Wanderschleife zu gehen.

Italiano :

Dopo aver parcheggiato lungo il viale dopo il campeggio, si gira a destra sul Chemin de Trossy

chemin de Trossy che costeggia i campi.

Proseguire dritto (ammirare la chiesa priorale di Saint-Leu-d’Esserent sull’altra riva dell’Oise).

Alla fine del sentiero, prima di raggiungere la strada, prendere la stradina a destra e salire. In cima alla collina, proseguire lungo la strada.

All’incrocio in mezzo ai campi (proseguire dritto per un’opzione di andata e ritorno, + 2 km, per scoprire le case troglodite). Per continuare l’itinerario a piedi, svoltare a destra (a sinistra se si rientra dal percorso alternativo) e proseguire fino al viale dei noci, che si può imboccare svoltando a sinistra.

Alla fine, si gira a destra e si cammina lungo il campo. Scendere, attraversare la stradina e, in fondo, raggiungere l’Avenue de Toutevoie.

In direzione degli stagni: andare a sinistra e poi a destra per attraversare il ponte sul fiume

Nonette. Dopo la chicane di legno, svoltare a destra fino alla barriera metallica.

Superare la barriera metallica e svoltare a destra per raggiungere il fiume

l’Oise. All’altezza dell’Hotellerie Saint Hubert, svoltare a destra per tornare sull’Avenue de Toutevoie

avenue de Toutevoie.

Girare a sinistra lungo il bosco. Alla fine del bosco, girare a destra

raggiungere il parcheggio e iniziare a camminare intorno al laghetto….

Costeggiare lo stagno e fare quasi tutto il giro.

Prendere il sentiero che porta a sinistra attraverso il campo. Svoltare a destra lungo il fiume Nonette fino all’hotel « Pavillon St Hubert ». Svoltare a destra sulla strada che costeggia il fiume Oise e di nuovo a destra sull’Avenue de Toutevoie…

Opzione case trogloditiche (20 minuti andata e ritorno; 1,1 km andata e ritorno):

Andare a destra verso le case e alla fine del sentiero prendere la strada a destra. Proseguire lungo la stradina e tenere la destra per imboccare la strada senza uscita dove si trovano le case trogloditiche, quindi tornare sui propri passi verso l’anello escursionistico.

Español : Gouvieux Par mont et par vaux, chez les godviciens

Tras aparcar en la avenida después del camping, gire a la derecha por el Chemin de Trossy

chemin de Trossy que bordea los campos.

Siga recto (admire la iglesia prioral de Saint-Leu-d’Esserent en la otra orilla del Oise).

Al final del camino, antes de llegar a la carretera, tome el pequeño camino de la derecha y suba. En la cima de la colina, continúe por la carretera.

En el cruce, en medio de los campos (siga recto para una opción de ida y vuelta, + 2 km, para descubrir las casas trogloditas). Para continuar el circuito a pie, gire a la derecha (a la izquierda al volver del itinerario alternativo) y continúe hasta el callejón de los nogales, que puede tomar girando a la izquierda.

Al final, gire a la derecha y camine por el campo. Ir cuesta abajo, cruzar la pequeña carretera y, al fondo, llegar a la Avenue de Toutevoie.

Hacia los estanques: gire a la izquierda y luego a la derecha para cruzar el puente sobre el río

Nonette. Gire a la derecha después de la chicane de madera y llegue hasta la barrera metálica.

Atravesar la barrera metálica y girar a la derecha para unirse al río

el Oise. A la altura de la Hotellerie Saint Hubert, gire a la derecha para volver a la Avenue de Toutevoie

avenue de Toutevoie.

Gire a la izquierda a lo largo del bosque. Al final del bosque, gire a la derecha

incorporarse al aparcamiento y comenzar a caminar alrededor del estanque….

Bordear el estanque y dar casi toda la vuelta.

Tome el camino que sale a la izquierda y atraviese el campo. Girar a la derecha a lo largo del río Nonette hasta el hotel « Pavillon St Hubert ». Gire a la derecha por la carretera que bordea el río Oise y de nuevo a la derecha por la Avenue de Toutevoie…

Opción casas trogloditas (20 minutos ida y vuelta; 1,1 km ida y vuelta):

Ir a la derecha hacia las casas y al final del camino tomar la carretera de la derecha. Continúe por la pequeña carretera y manténgase a la derecha para tomar la calle sin salida donde se encuentran las casas trogloditas, luego vuelva sobre sus pasos hacia el bucle de senderismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France