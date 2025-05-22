GR® 1 Tour d’Ile de France Orry-la-Ville Oise

GR® 1 Tour d’Ile de France Orry-la-Ville Oise vendredi 1 août 2025.

GR® 1 Tour d’Ile de France A pieds

GR® 1 Tour d’Ile de France 60560 Orry-la-Ville Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 26000.0 Tarif :

Le GR® 1 fait le tour de l’Ile-de-France sur plus de 550 km, avec environ 15 km dans l’Oise entre Orry-la-Ville et Ermenonville dans les forêts de Chantilly et Ermenonville en passant par les étangs de Comelle et la Butte aux Gens d’Armes, et à proximité des villages de Montgrésin, Potarmé et Thiers-sur-Thève.

26 km sillonnent les routes de l’Oise sur le GR® 1 .

English : GR® 1 Tour d’Ile de France

The GR® 1 runs for over 550 km around the Ile-de-France region, with around 15 km in the Oise between Orry-la-Ville and Ermenonville in the Chantilly and Ermenonville forests, passing through the Comelle ponds and the Butte aux Gens d?Armes, and near the villages of Montgrésin, Potarmé and Thiers-sur-Thève.

26 km of Oise roads on the GR® 1.

Deutsch : GR® 1 Tour d’Ile de France

Der GR® 1 umrundet die Ile-de-France auf über 550 km, mit etwa 15 km im Departement Oise zwischen Orry-la-Ville und Ermenonville in den Wäldern von Chantilly und Ermenonville, vorbei an den Teichen von Comelle und der Butte aux Gens d’Armes und in der Nähe der Dörfer Montgrésin, Potarmé und Thiers-sur-Thève.

26 km führen auf dem GR® 1 durch die Straßen des Departements Oise.

Italiano :

Il GR® 1 si estende per oltre 550 km nella regione dell’Ile-de-France, con circa 15 km nell’Oise tra Orry-la-Ville ed Ermenonville, nelle foreste di Chantilly ed Ermenonville, passando per gli stagni della Comelle e la Butte aux Gens d’Armes, e vicino ai villaggi di Montgrésin, Potarmé e Thiers-sur-Thève.

il GR® 1 comprende 26 km di strade dell’Oise.

Español : GR® 1 Tour d’Ile de France

El GR® 1 recorre más de 550 km de la región de Île-de-France, con unos 15 km en la Oise, entre Orry-la-Ville y Ermenonville, en los bosques de Chantilly y Ermenonville, pasando por los estanques de Comelle y la Butte aux Gens d’Armes, y cerca de los pueblos de Montgrésin, Potarmé y Thiers-sur-Thève.

el GR® 1 recorre 26 km de caminos del Oise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par SIM Hauts-de-France