GR® 11 B Du bois de Droizelles à la vallée de Russy Versigny Oise

GR® 11 B Du bois de Droizelles à la vallée de Russy A pieds

GR® 11 B Du bois de Droizelles à la vallée de Russy Bois de Droizelles 60440 Versigny Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 48000.0 Tarif :

Le GR® 11 B passe par Crépy-en-Valois et la Vallée de l’Automne. Avec le GR® 11, il permet de réaliser 2 boucles au départ de Crépy-en-Valois.

English : GR® 11 B Du bois de Droizelles à la vallée de Russy

The GR® 11 B passes through Crépy-en-Valois and the Automne Valley. Together with the GR® 11, it offers 2 loops starting from Crépy-en-Valois.

Deutsch : GR® 11 B Du bois de Droizelles à la vallée de Russy

Der GR® 11 B verläuft durch Crépy-en-Valois und das Automne-Tal. Zusammen mit dem GR® 11 ermöglicht er 2 Schleifen ab Crépy-en-Valois.

Italiano :

Il GR® 11 B passa per Crépy-en-Valois e la Valle dell’Automne. Con il GR® 11 è possibile completare 2 anelli partendo da Crépy-en-Valois.

Español : GR® 11 B Du bois de Droizelles à la vallée de Russy

El GR® 11 B pasa por Crépy-en-Valois y el Valle de Automne. Con el GR® 11, puede completar 2 bucles partiendo de Crépy-en-Valois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France