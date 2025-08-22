GR® 11 B Du bois de Droizelles à la vallée de Russy Versigny Oise
Le GR® 11 B passe par Crépy-en-Valois et la Vallée de l’Automne. Avec le GR® 11, il permet de réaliser 2 boucles au départ de Crépy-en-Valois.
English : GR® 11 B Du bois de Droizelles à la vallée de Russy
The GR® 11 B passes through Crépy-en-Valois and the Automne Valley. Together with the GR® 11, it offers 2 loops starting from Crépy-en-Valois.
Deutsch : GR® 11 B Du bois de Droizelles à la vallée de Russy
Der GR® 11 B verläuft durch Crépy-en-Valois und das Automne-Tal. Zusammen mit dem GR® 11 ermöglicht er 2 Schleifen ab Crépy-en-Valois.
Italiano :
Il GR® 11 B passa per Crépy-en-Valois e la Valle dell’Automne. Con il GR® 11 è possibile completare 2 anelli partendo da Crépy-en-Valois.
Español : GR® 11 B Du bois de Droizelles à la vallée de Russy
El GR® 11 B pasa por Crépy-en-Valois y el Valle de Automne. Con el GR® 11, puede completar 2 bucles partiendo de Crépy-en-Valois.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France