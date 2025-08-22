GR® 12 A de Pierrefonds à Caisnes Pierrefonds Oise

GR® 12 A de Pierrefonds à Caisnes A pieds

GR® 12 A de Pierrefonds à Caisnes Carrefour de la Bécasse (à proximité) 60350 Pierrefonds Oise Hauts-de-France

Le GR® 12A part de la jonction du GR12, en Forêt de Compiègne à l’embranchement de la Bécasse pour se diriger vers l’Aisne qu’il rejoindra après un passage à proximité de sites célèbres comme la percée des Beaux-Monts ou le carrefour de l’Armistice.

Ce GR traverse les forêts domaniales de Compiègne et de Laigue-Ourscamp.

Vous pourrez profiter d’une halte dans le village-mémoire de Tracy-le-Mont pour découvrir sur 6,4 km, le sentier créé en l’honneur des poilus.

English : GR® 12 A de Pierrefonds à Caisnes

The GR® 12A starts at the junction of the GR12, in the Forêt de Compiègne at the Bécasse fork, and heads towards the Aisne, which it joins after passing close to famous sites such as the Beaux-Monts breakthrough and the Carrefour de l’Armistice.

The GR passes through the state forests of Compiègne and Laigue-Ourscamp.

Take advantage of a stopover in the memorial village of Tracy-le-Mont to discover the 6.4 km trail created in honor of the poilus.

Deutsch : GR® 12 A de Pierrefonds à Caisnes

Der GR® 12A beginnt an der Kreuzung des GR12 im Wald von Compiègne an der Bécasse-Abzweigung und verläuft in Richtung Aisne, die er nach einer Passage in der Nähe berühmter Orte wie dem Beaux-Monts-Durchbruch oder der Kreuzung des Waffenstillstands wieder erreicht.

Dieser GR führt durch die Staatswälder von Compiègne und Laigue-Ourscamp.

Bei einer Rast im Gedenkdorf Tracy-le-Mont können Sie den 6,4 km langen Pfad entdecken, der zu Ehren der Poilus angelegt wurde.

Italiano :

Il GR® 12A parte dall’incrocio del GR12, nella Forêt de Compiègne, alla biforcazione di Bécasse, e si dirige verso l’Aisne, a cui si unisce dopo essere passato vicino a siti famosi come la breccia di Beaux-Monts e il crocevia dell’Armistizio.

Questo GR attraversa le foreste nazionali di Compiègne e Laigue-Ourscamp.

È possibile fare una sosta nel villaggio commemorativo di Tracy-le-Mont per esplorare il sentiero di 6,4 km creato in onore dei soldati della Prima guerra mondiale.

Español : GR® 12 A de Pierrefonds à Caisnes

El GR® 12A comienza en el cruce del GR12, en el Forêt de Compiègne, en la bifurcación de Bécasse, y se dirige hacia el Aisne, al que se une tras pasar cerca de lugares famosos como la brecha de Beaux-Monts y la encrucijada del Armisticio.

Este GR atraviesa los bosques nacionales de Compiègne y Laigue-Ourscamp.

Podrá detenerse en el pueblo conmemorativo de Tracy-le-Mont para recorrer el sendero de 6,4 km creado en honor de los soldados de la Primera Guerra Mundial.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-11 par SIM Hauts-de-France