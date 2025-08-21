GR® 12 B d’Aumont-en-Halatte au Mont-Pagnotte Aumont-en-Halatte Oise

GR® 12 B d’Aumont-en-Halatte au Mont-Pagnotte A pieds

GR® 12 B d’Aumont-en-Halatte au Mont-Pagnotte Route de l’Arbre à Fougères 60300 Aumont-en-Halatte Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 16500.0 Tarif :

Le GR® 12B est une variante du GR® 12 en forêt d’Halatte. Il se sépare du GR® 12 au niveau de la route de l’Arbre à Fougères et le retrouve au poteau du Mont-Pagnotte.

English : GR® 12 B d’Aumont-en-Halatte au Mont-Pagnotte

The GR® 12B is a variant of the GR® 12 in the Halatte forest. It splits off from the GR® 12 at the Route de l’Arbre à Fougères and rejoins it at the Mont-Pagnotte post.

Deutsch : GR® 12 B d’Aumont-en-Halatte au Mont-Pagnotte

Der GR® 12B ist eine Variante des GR® 12 im Wald von Halatte. Er trennt sich vom GR® 12 auf der Höhe der Route de l’Arbre à Fougères und trifft ihn am Pfahl von Mont-Pagnotte wieder.

Italiano :

Il GR® 12B è una variante del GR® 12 nella foresta di Halatte. Si stacca dal GR® 12 all’altezza della route de l’Arbre à Fougères e si ricongiunge a quest’ultimo all’altezza della postazione di Mont-Pagnotte.

Español : GR® 12 B d’Aumont-en-Halatte au Mont-Pagnotte

El GR® 12B es una variante del GR® 12 en el bosque de Halatte. Se separa del GR® 12 en la ruta de l’Arbre à Fougères y se une a él en el puesto de Mont-Pagnotte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France