GR® 12 des étangs de Commelles à Hautefontaine Coye-la-Forêt Oise

GR® 12 des étangs de Commelles à Hautefontaine A pieds

GR® 12 des étangs de Commelles à Hautefontaine Etang de la Loge (Comelles) 60580 Coye-la-Forêt Oise Hauts-de-France

Distance : 73500.0

Le GR® 12 emmène le randonneur de l’Ile de France à la Belgique. Il débute au château de la Reine-Blanche, visite Senlis, les forêts d’Halatte et de Compiègne avant de se rendre dans l’Aisne.

Ce sont 73,5km qui sillone dans l’Oise des étangs de Commelle à Hautefontaine.

English : GR® 12 des étangs de Commelles à Hautefontaine

The GR® 12 takes hikers from the Ile de France to Belgium. It starts at the Château de la Reine-Blanche, visits Senlis, the Halatte and Compiègne forests, and ends in the Aisne.

The 73.5km route winds its way through the Oise from the Commelle ponds to Hautefontaine.

Deutsch : GR® 12 des étangs de Commelles à Hautefontaine

Der GR® 12 führt den Wanderer von der Ile de France nach Belgien. Er beginnt am Schloss der Weißen Königin, besucht Senlis, die Wälder von Halatte und Compiègne, bevor er in das Departement Aisne weiterwandert.

Es sind 73,5 km, die in der Oise von den Teichen von Commelle bis Hautefontaine verlaufen.

Italiano :

Il GR® 12 porta gli escursionisti dall’Ile de France al Belgio. Parte dal Castello della Reine-Blanche, visita Senlis e le foreste di Halatte e Compiègne prima di passare all’Aisne.

Il percorso di 73,5 km si snoda attraverso l’Oise, dagli stagni di Commelle a Hautefontaine.

Español : GR® 12 des étangs de Commelles à Hautefontaine

El GR® 12 lleva a los senderistas desde la Isla de Francia hasta Bélgica. Comienza en el Castillo de la Reine-Blanche, visita Senlis y los bosques de Halatte y Compiègne antes de seguir hacia el Aisne.

La ruta de 73,5 km serpentea por el Oise desde los estanques de Commelle hasta Hautefontaine.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France