GR® 123 de Carlepont à Boulogne-la-Grasse Boulogne-la-Grasse Oise

Le GR® 123 part de Carlepont pour rejoindre Boulogne-la-Grasse et sa célèbre folie en béton avant s’élancer vers le département de la Somme.

Ce sentier de Grande Randonnée traverse les forêts domaniales de Laigue et Ourscamp.

Vous pourrez profiter d’une halte pour découvrir A l’Abbaye d’Ourscamp ou encore les vestiges de la Grande Guerre (Carrière des cinq piliers, nombreuses stèles et monuments aux morts etc.)

The GR® 123 runs from Carlepont to Boulogne-la-Grasse and its famous concrete folie , before heading into the Somme department.

This Grande Randonnée trail crosses the state forests of Laigue and Ourscamp.

Stop off to discover Ourscamp Abbey and the remains of the Great War (Carrière des cinq piliers, numerous steles and war memorials, etc.)

Der GR® 123 verläuft von Carlepont nach Boulogne-la-Grasse mit seiner berühmten folie aus Beton, bevor er in das Departement Somme führt.

Dieser Fernwanderweg führt durch die Staatswälder von Laigue und Ourscamp.

Bei einem Zwischenstopp können Sie die Abtei von Ourscamp oder auch die Überreste des Ersten Weltkriegs entdecken (Steinbruch der fünf Säulen, zahlreiche Stelen und Kriegerdenkmäler usw.)

Il GR® 123 va da Carlepont a Boulogne-la-Grasse e alla sua famosa folie di cemento, prima di entrare nel dipartimento della Somme.

Questo sentiero di lunga percorrenza attraversa le foreste demaniali di Laigue e Ourscamp.

Fate una sosta per scoprire l’abbazia di Ourscamp e i resti della Grande Guerra (Carrière des cinq piliers, numerose lapidi e monumenti di guerra, ecc.)

El GR® 123 va de Carlepont a Boulogne-la-Grasse y su famosa folie de hormigón, antes de adentrarse en el departamento de Somme.

Este sendero de gran recorrido atraviesa los bosques estatales de Laigue y Ourscamp.

Deténgase para descubrir la abadía de Ourscamp y los vestigios de la Gran Guerra (Carrière des cinq piliers, numerosas lápidas y monumentos de guerra, etc.)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France