GR® 3 B de Dampierre-en-Burly à Fleury-les-Aubrais Dampierre-en-Burly Loiret

GR® 3 B de Dampierre-en-Burly à Fleury-les-Aubrais 45570 Dampierre-en-Burly Loiret Centre-Val de Loire

Variante du GR® 3, un peu plus au nord de la Loire, vous pourrez découvrir la majeure partie de la forêt d’Orléans (plus grande forêt domaniale de France). En pleine nature, vous pourrez découvrir de nombreux étangs, des lieux historiques ainsi que la faune et flore de ces grands massifs boisés.

English :

A variant of the GR® 3, a little further north of the Loire, you can discover most of the Orléans forest (the largest state forest in France). In the middle of nature, you can discover many ponds, historical places as well as the fauna and flora of these large wooded areas.

Deutsch :

Als Variante des GR® 3, etwas weiter nördlich der Loire, können Sie den größten Teil des Waldes von Orléans (größter Staatswald Frankreichs) entdecken. Inmitten der Natur können Sie zahlreiche Teiche, historische Orte sowie die Fauna und Flora dieser großen Waldgebiete entdecken.

Italiano :

Variante del GR® 3, un po’ più a nord della Loira, si può scoprire la maggior parte della foresta di Orléans (la più grande foresta demaniale della Francia). In mezzo alla natura, si possono scoprire numerosi stagni, siti storici e la fauna e la flora di queste grandi aree boschive.

Español :

Una variante del GR® 3, un poco más al norte del Loira, permite descubrir la mayor parte del bosque de Orleans (el mayor bosque estatal de Francia). En plena naturaleza, se pueden descubrir numerosos estanques, lugares históricos, así como la fauna y la flora de estas grandes zonas boscosas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par SIT Centre-Val de Loire