GR® 32 de Chécy à Augerville-la-Rivière Chécy Loiret

GR® 32 de Chécy à Augerville-la-Rivière

Cet itinéraire, intégré au réseau des Chemins de St Jacques de Compostelle (voie de Tours), longe l’Essonne et sa vallée, traverse la Forêt d’Orléans, puis les rives du Canal d’Orléans et vous conduit jusqu’à la Loire et Orléans.

English :

This itinerary, which is part of the Chemins de St Jacques de Compostelle network (Tours route), runs along the Essonne and its valley, through the Orléans Forest, then along the banks of the Orléans Canal and leads you to the Loire and Orléans.

Deutsch :

Diese Route, die in das Netz der Jakobswege (Weg von Tours) integriert ist, verläuft entlang der Essonne und ihrem Tal, durchquert den Wald von Orléans, dann die Ufer des Canal d’Orléans und führt Sie bis zur Loire und nach Orléans.

Italiano :

Questo itinerario, che fa parte della rete dei Chemins de St Jacques de Compostelle (itinerario di Tours), si snoda lungo l’Essonne e la sua valle, attraverso la Forêt d’Orléans, poi lungo le rive del Canal d’Orléans e conduce alla Loira e a Orléans.

Español :

Este itinerario, que forma parte de la red de Chemins de St Jacques de Compostelle (ruta de Tours), recorre el Essonne y su valle, atraviesa el Forêt d’Orléans, luego recorre las orillas del Canal de Orléans y le lleva hasta el Loira y Orléans.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par SIT Centre-Val de Loire