GR 36 De Germond-Rouvre à Beauvoir-sur-Niort Chemin de Saint-Jacques de Compostelle Germond-Rouvre Deux-Sèvres
GR 36 De Germond-Rouvre à Beauvoir-sur-Niort Chemin de Saint-Jacques de Compostelle Germond-Rouvre Deux-Sèvres vendredi 1 mai 2026.
GR 36 De Germond-Rouvre à Beauvoir-sur-Niort Chemin de Saint-Jacques de Compostelle A pieds Difficulté moyenne
Fédération Française de Randonnée GR 36 De Germond-Rouvre à Beauvoir-sur-Niort Chemin de Saint-Jacques de Compostelle 79220 Germond-Rouvre Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 61816.0 Tarif :
Difficulté moyenne
https://amis-compostelle79.fr/P%C3%A9lerin/l-hospitalite.html
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : GR 36 De Germond-Rouvre à Beauvoir-sur-Niort Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Deutsch : GR 36 De Germond-Rouvre à Beauvoir-sur-Niort Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Italiano :
Español : GR 36 De Germond-Rouvre à Beauvoir-sur-Niort Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine