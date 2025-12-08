GR® 59 Bournois Doubs

GR® 59 A pieds Difficile

GR® 59 Bournois 25250 Bournois Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 125180.0

En provenance du Ballon d’Alsace, le GR® 59 traverse le département du Doubs passant par la vallée du Doubs avant de rejoindre le massif jurassien.

English :

From the Ballon d’Alsace, the GR® 59 crosses the Doubs department, passing through the Doubs valley before joining the Jura massif.

Deutsch :

Vom Ballon d’Alsace kommend durchquert der GR® 59 das Departement Doubs, wobei er durch das Doubs-Tal verläuft, bevor er das Juramassiv erreicht.

Italiano :

Dal Ballon d’Alsace, il GR® 59 attraversa il dipartimento del Doubs, passando per la valle del Doubs prima di raggiungere il massiccio del Giura.

Español :

Desde el Ballon d’Alsace, el GR® 59 atraviesa el departamento del Doubs, pasando por el valle del Doubs antes de llegar al macizo del Jura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data