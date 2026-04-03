GR 654 Sentier Saint-Jacques-de-Compostelle: la Voie de Vézelay Bailly-le-Franc Aube

GR 654 Sentier Saint-Jacques-de-Compostelle: la Voie de Vézelay

GR 654 Sentier Saint-Jacques-de-Compostelle: la Voie de Vézelay 10330 Bailly-le-Franc Aube Grand Est

Durée : 108000 Distance : 149100.0 Tarif :

Niveau moyen Notamment à voir lors de votre circuit: églises à pans de bois de Bailly-le-Franc et de Lentilles, lac Amance et son port, Poteries à Amance, Bar-sur-Seine: la tour de l’Horloge, vestiges du château féodal, et la Route Touristique du Champagne

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English :

Medium level Notable sights on your tour: timber-framed churches at Bailly-le-Franc and Lentilles, Amance lake and port, pottery at Amance, Bar-sur-Seine: the Clock Tower, remains of the feudal castle, and the Champagne Tourist Route

Deutsch :

Mittleres Niveau Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Rundreise: die Fachwerkkirchen von Bailly-le-Franc und Lentilles, der See Amance und sein Hafen, die Töpfereien in Amance, Bar-sur-Seine: der Uhrenturm, die Überreste des feudalen Schlosses und die Route Touristique du Champagne

Italiano :

Livello medio Da vedere: le chiese a graticcio di Bailly-le-Franc e Lentilles, il lago di Amance e il suo porto, le ceramiche di Amance, Bar-sur-Seine: la Torre dell’Orologio, i resti del castello feudale e l’itinerario turistico della Champagne

Español :

Nivel medio Lugares de interés: las iglesias de madera de Bailly-le-Franc y Lentilles, el lago de Amance y su puerto, la alfarería de Amance, Bar-sur-Seine: la Torre del Reloj, los vestigios del castillo feudal y la Ruta Turística de Champaña

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité