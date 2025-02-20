GR 655 De Sorde à Arancou Bidache Pyrénées-Atlantiques

GR 655 De Sorde à Arancou Bidache Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

GR 655 De Sorde à Arancou A pieds Difficile

GR 655 De Sorde à Arancou 64520 Bidache Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Une étape courte au départ de l’abbaye de Sorde, en terre landaise, pour franchir le gave d’Oloron et traverser la plaine fertile. La première colline marque l’entrée dans le département des Pyrénées-Atlantiques, par le hameau béarnais de Léren.

English : GR 655 De Sorde à Arancou

A short stage starting from Sorde Abbey, in the Landes region, to cross the Gave d’Oloron and go across the fertile plain. The first hill marks the entrance to the Pyrénées-Atlantiques department, through the hamlet of Léren in Béarn.

Deutsch : GR 655 De Sorde à Arancou

Eine kurze Etappe von der Abtei von Sorde in der Region Landes überquert den Gave d’Oloron und führt durch die fruchtbare Ebene. Der erste Hügel markiert den Eingang zum Departement Pyrénées-Atlantiques über den bearnaischen Weiler Léren.

Italiano :

Una breve tappa dall’abbazia di Sorde, nella regione delle Landes, attraverso il Gave d’Oloron e la fertile pianura. La prima collina segna l’ingresso nel dipartimento dei Pyrénées-Atlantiques, attraverso la frazione di Bearn di Léren.

Español : GR 655 De Sorde à Arancou

Etapa corta desde la abadía de Sorde, en las Landas, atravesando el Gave d’Oloron y la fértil llanura. La primera colina marca la entrada en el departamento de los Pirineos Atlánticos, por la aldea bearnesa de Léren.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine