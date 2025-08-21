GR® 655 dit Saint-Jacques-de-Compostelle Golancourt Oise

GR® 655 dit Saint-Jacques-de-Compostelle A pieds

GR® 655 dit Saint-Jacques-de-Compostelle 60640 Golancourt Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 130000.0 Tarif :

Un chemin millénaire! Le chemin de Tours (Via Turonensis), ou voie de Paris, est l’un des 4 chemins de France du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.

Le GR655 accueillait les pèlerins du nord de la France et de l’Europe qui se ralliaient à Paris. De tous les chemins dits de Compostelle , la Via Turonensis, fut sans doute la plus fréquentée, tant par les pèlerins que par d’autres voyageurs.

Le chemin de Tours (GR® 655, GR® 655O et 655E) se distingue des autres chemins de Saint-Jacques de Compostelle par son terrain peu accidenté.

Il décrit un parcours au départ de Bruxelles qui chemine en Belgique sur près de 150 km avant de traverser une partie de la Picardie, le Val de Loire, la Touraine, le Bordelais les Landes etc.

Dans l’Oise, il démarre à Golancourt juste après la nécropole militaire de Muille-Villette puis rejoint Noyon, Compiègne, traverse la forêt d’Halatte, celle de Chantilly avant de rejoindre le Val d’Oise.

English : GR® 655 dit Saint-Jacques-de-Compostelle

A thousand-year-old route! The Chemin de Tours (Via Turonensis), or Paris Way, is one of France’s 4 pilgrimage routes to Santiago de Compostela.

The GR655 welcomed pilgrims from the north of France and Europe, who made their way to Paris. Of all the chemins de Compostelle , the Via Turonensis was undoubtedly the most popular, both with pilgrims and other travellers.

The Chemin de Tours (GR® 655, GR® 655O and 655E) is distinguished from the other routes to Santiago de Compostela by its gentle terrain.

The route starts in Brussels and runs through Belgium for almost 150 km before crossing parts of Picardy, the Loire Valley, Touraine, Bordeaux and the Landes.

In the Oise region, it starts in Golancourt just after the Muille-Villette military necropolis, then reaches Noyon, Compiègne, crosses the Halatte and Chantilly forests before reaching the Val d’Oise.

Deutsch : GR® 655 dit Saint-Jacques-de-Compostelle

Ein tausendjähriger Weg! Der Weg von Tours (Via Turonensis) oder der Weg von Paris ist einer der vier französischen Pilgerwege nach Santiago de Compostela.

Der GR655 empfing die Pilger aus Nordfrankreich und Europa, die sich in Paris trafen. Von allen sogenannten Jakobswegen war die Via Turonensis zweifellos der am häufigsten begangene Weg, sowohl von Pilgern als auch von anderen Reisenden.

Der Weg nach Tours (GR® 655, GR® 655O und 655E) unterscheidet sich von den anderen Jakobswegen durch sein leicht hügeliges Gelände.

Der Weg beginnt in Brüssel und führt über 150 km nach Belgien, bevor er durch Teile der Picardie, das Loiretal, die Touraine, das Bordelais, die Landes usw. verläuft.

Im Departement Oise beginnt er in Golancourt kurz nach der Militärnekropole Muille-Villette und führt dann nach Noyon, Compiègne, durch den Wald von Halatte und den Wald von Chantilly, bevor er das Val d’Oise erreicht.

Italiano :

Un percorso millenario! Il Cammino di Tours (Via Turonensis), o Cammino di Parigi, è uno dei 4 itinerari di pellegrinaggio francesi verso Santiago de Compostela.

Il GR655 accoglieva i pellegrini provenienti dal nord della Francia e dall’Europa e diretti a Parigi. La Via Turonensis è stata senza dubbio la più popolare di tutti i cosiddetti cammini di Santiago , sia per i pellegrini che per gli altri viaggiatori.

L’itinerario di Tours (GR® 655, GR® 655O e 655E) si differenzia dagli altri percorsi verso Santiago de Compostela per il fatto che il suo terreno non è molto accidentato.

Parte da Bruxelles e attraversa il Belgio per quasi 150 km prima di attraversare parte della Piccardia, la Valle della Loira, la Touraine, Bordeaux, le Landes, ecc.

Nel dipartimento dell’Oise, inizia a Golancourt, subito dopo la necropoli militare di Muille-Villette, poi si dirige verso Noyon, Compiègne, attraversa le foreste di Halatte e Chantilly prima di raggiungere la Val d’Oise.

Español : GR® 655 dit Saint-Jacques-de-Compostelle

Una ruta milenaria El Camino de Tours (Via Turonensis), o Camino de París, es una de las 4 rutas francesas de peregrinación a Santiago de Compostela.

El GR655 acogía a los peregrinos del norte de Francia y de Europa que se dirigían a París. La Vía Turonensis fue sin duda el más popular de todos los llamados caminos de Santiago , tanto para peregrinos como para otros viajeros.

La ruta de Tours (GR® 655, GR® 655O y 655E) se diferencia de las demás rutas a Santiago de Compostela en que su terreno no es muy accidentado.

Comienza en Bruselas y atraviesa Bélgica durante casi 150 km antes de cruzar parte de Picardía, el valle del Loira, Touraine, Burdeos, las Landas, etc.

En el departamento de Oise, comienza en Golancourt, justo después de la necrópolis militar de Muille-Villette, y se dirige hacia Noyon, Compiègne, a través de los bosques de Halatte y Chantilly antes de llegar al Val d’Oise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France