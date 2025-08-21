GR® 655 Ouest Saint Jacques de Compostelle Sur la voie Paris / Tours Épernon Eure-et-Loir

GR® 655 Ouest Saint Jacques de Compostelle Sur la voie Paris Tours A pieds

GR® 655 Ouest Saint Jacques de Compostelle Sur la voie Paris Tours Gare 28230 Épernon Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 162000.0 Tarif :

L’itinéraire du GR 655 au départ de Paris, traverse le département d’Eure-et-Loir depuis Epernon jusqu’à Cloyes-sur-le-Loir en passant par la cathédrale de Chartres, à laquelle de magnifiques vitraux de restauration redonnent au fil des années sa splendeur d’origine.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : GR® 655 Ouest Saint Jacques de Compostelle Sur la voie Paris Tours

The GR55 route starts in Paris, crossing Eure-et-Loir and Epernon to reach Cloyes-sur-le-Loir, taking in Chartres cathedral along the way, with beautifully-restored windows rekindling its original splendour.

Deutsch :

Die Route des GR 655 führt von Paris aus durch das Departement Eure-et-Loir von Epernon nach Cloyes-sur-le-Loir und vorbei an der Kathedrale von Chartres, die durch die Restaurierung wunderschöner Glasfenster im Laufe der Jahre ihren ursprünglichen Glanz zurückerhält.

Italiano :

Il percorso GR 655 da Parigi attraversa il dipartimento dell’Eure-et-Loir da Epernon a Cloyes-sur-le-Loir passando per la Cattedrale di Chartres, che nel corso degli anni è stata riportata al suo splendore originale con magnifiche vetrate.

Español :

La ruta GR 655 desde París atraviesa el departamento de Eure-et-Loir desde Epernon hasta Cloyes-sur-le-Loir pasando por la catedral de Chartres, que con el paso de los años ha recuperado su esplendor original con magníficas vidrieras.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire