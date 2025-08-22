GR® 655 Saint-Jacques de Compostelle partie Mirambeau / Pons Mirambeau Charente-Maritime

GR® 655 Saint-Jacques de Compostelle partie Mirambeau Pons

GR® 655 Saint-Jacques de Compostelle partie Mirambeau Pons Route de Pleine-Selve 17150 Mirambeau Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

En quête d’un moment de quiétude, les pèlerins et randonneurs sillonnent vers la ville sacrée sur la voie de Compostelle. La Via Turonensis est l’un des quatre sentiers de randonnée qui permet de rejoindre l’Espagne, pour une expérience riche en partage.

English :

In search of a moment of peace and quiet, pilgrims and hikers make their way to the sacred city on the Compostelle Way. The Via Turonensis is one of the four hiking trails leading to Spain, offering a richly shared experience.

Deutsch :

Auf der Suche nach einem Moment der Ruhe ziehen Pilger und Wanderer auf dem Jakobsweg in Richtung der heiligen Stadt. Die Via Turonensis ist einer der vier Wanderwege, die nach Spanien führen, und bietet ein Erlebnis voller Gemeinsamkeiten.

Italiano :

Alla ricerca di un momento di pace e tranquillità, pellegrini ed escursionisti si dirigono verso la città sacra lungo il Cammino di Compostela. La Via Turonensis è uno dei quattro cammini che portano in Spagna e offre una ricca esperienza di condivisione.

Español :

En busca de un momento de paz y tranquilidad, peregrinos y senderistas se dirigen a la ciudad sagrada por el Camino de Compostela. La Vía Turonensis es uno de los cuatro senderos que conducen a España y ofrece una rica experiencia de convivencia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-11 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme