GR® 670, Le chemin Urbain V (de Mende à Anduze) Mende Lozère

GR® 670, Le chemin Urbain V (de Mende à Anduze) 48000 Mende Lozère Occitanie

Durée : Distance : 147188.0

Une randonnée de 320 kilomètres sur les pas du bienheureux pape Urbain V, à la découverte de la vie et de l’œuvre de Guillaume Grimoard, depuis Nasbinals jusqu’en Avignon.

English :

A 320-kilometer trek in the footsteps of the « blessed » Pope Urban V, to discover the life and work of Guillaume Grimoard, from Nasbinals to Avignon.

Deutsch :

Eine 320 Kilometer lange Wanderung auf den Spuren des « seligen » Papstes Urban V., auf der das Leben und Werk von Guillaume Grimoard von Nasbinals bis nach Avignon entdeckt wird.

Italiano :

Una passeggiata di 320 chilometri sulle orme del « beato » Papa Urbano V, alla scoperta della vita e dell’opera di Guillaume Grimoard, da Nasbinals ad Avignone.

Español :

Un paseo de 320 kilómetros tras las huellas del « beato » Papa Urbano V, explorando la vida y obra de Guillaume Grimoard, desde Nasbinals hasta Aviñón.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère