GR 8 ® Le chemin littoral des falaises du Pertuis Breton La Rochelle / L’Houmeau La Rochelle Charente-Maritime

GR 8 ® Le chemin littoral des falaises du Pertuis Breton La Rochelle / L’Houmeau Pont de l’ile de ré 17000 La Rochelle Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Reliez La Rochelle au magnifique panorama de la Pointe Saint Clément à Esnandes.

+33 5 46 41 14 68

English :

Link La Rochelle to the magnificent panorama of Pointe Saint Clément in Esnandes.

Deutsch :

Verbinden Sie La Rochelle mit dem herrlichen Panorama der Pointe Saint Clément in Esnandes.

Italiano :

Collegate La Rochelle al magnifico panorama di Pointe Saint Clément a Esnandes.

Español :

Una La Rochelle con el magnífico panorama de Pointe Saint Clément en Esnandes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme