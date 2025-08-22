GR® 9 de Mijoux à Culoz Mijoux Ain

GR® 9 de Mijoux à Culoz

GR® 9 de Mijoux à Culoz Rue Royale 01410 Mijoux Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de Saint-Amour (39), le GR® 9 relie le massif du Jura au golfe de Saint-Tropez. Il traverse l’est du département de l’Ain du nord au sud sur environ 100 km, entre crêtes, plateaux et vallées.

https://ain.ffrandonnee.fr/ +33 4 74 32 38 67

English : GR® 9 from Mijoux to Culoz

Starting from Saint-Amour (39), the GR® 9 links the Jura massif to the Gulf of Saint-Tropez. It crosses the east of the Ain département from north to south over around 100 km, between ridges, plateaux and valleys.

Deutsch : GR® 9 von Mijoux nach Culoz

Ausgehend von Saint-Amour (39) verbindet der GR® 9 das Juramassiv mit dem Golf von Saint-Tropez. Er durchquert den Osten des Departements Ain von Nord nach Süd auf einer Länge von etwa 100 km zwischen Bergrücken, Hochebenen und Tälern.

Italiano :

Partendo da Saint-Amour (39), il GR® 9 collega il massiccio del Giura al Golfo di Saint-Tropez. Attraversa l’est del dipartimento dell’Ain da nord a sud per circa 100 km, tra creste, altipiani e valli.

Español :

Partiendo de Saint-Amour (39), el GR® 9 une el macizo del Jura con el golfo de Saint-Tropez. Atraviesa el este del departamento de Ain de norte a sur a lo largo de unos 100 km, entre crestas, mesetas y valles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme