GR® 93 de Pays Le tour du Vercors Drôme Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Partez en itinérance sur le GR® 93 ! Une boucle sauvage au cœur du Parc naturel régional, entre panoramas à couper le souffle et chemins méconnus. Traversez forêts, plateaux et villages, le tout en 4 à 7 jours d’aventure.

English :

Set off on an itinerary along the GR® 93! A wild loop in the heart of the Regional Nature Park, between breathtaking panoramas and little-known paths. Cross forests, plateaus and villages, all in 4 to 7 days of adventure.

Deutsch :

Gehen Sie auf Wanderschaft auf dem GR® 93! Ein wilder Rundweg im Herzen des regionalen Naturparks, zwischen atemberaubenden Panoramen und unbekannten Wegen. Durchqueren Sie Wälder, Hochebenen und Dörfer in 4 bis 7 Tagen Abenteuer.

Italiano :

Partite per un itinerario lungo il GR® 93! Un anello selvaggio nel cuore del Parco Naturale Regionale, tra panorami mozzafiato e sentieri poco conosciuti. Attraversate boschi, altipiani e villaggi in 4-7 giorni di avventura.

Español :

¡Emprenda un itinerario por el GR® 93! Un bucle salvaje en el corazón del Parque Natural Regional, entre panoramas impresionantes y senderos poco conocidos. Atraviese bosques, mesetas y pueblos en 4 a 7 días de aventura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-03