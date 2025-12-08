GR de Pays Le Tour de la Vologne Grandes Echappées Vosgiennes Gérardmer Vosges

GR de Pays Le Tour de la Vologne Grandes Echappées Vosgiennes Adultes A pieds Difficile

Partez pour une aventure de 148 kilomètres à la découverte de la Vologne.

Onze jours pour parcourir des paysages variés, à la rencontre de la source de cette rivière près du Hohneck !

Gérardmer, Granges-Aumontzey, Xonrupt-Longemer, ou encore Bruyères, toutes ces villes vous accueilleront pour une baignade en eau claire, une découverte du patrimoine rural et artisanal vosgien ou encore un rafraîchissement en terrasse après une longue journée de marche.

Du piémont vosgien, aux portes des Hautes-Vosges puis jusqu’à l’ascension du troisième sommet du massif, ce sont autant de panoramas devant lesquels s’émerveiller. Des roches, des forêts, des chaumes, des lacs, des jardins d’altitude, vous aurez un condensé des Vosges sur un seul itinéraire.

Puis les crêtes et le Hohneck. Point culminant de votre itinérance, vous longerez des falaises abruptes où gambadent des chamois. Vous ne saurez que choisir entre admirer ces animaux ou contempler la vue époustouflante devant vous, où par beau temps, les Alpes se dévoilent dans un arrière-plan clair et blanc.

Enfin, vous suivrez à nouveau la Vologne pour retrouver votre chemin jusqu’à votre point de départ, pleins de beaux souvenirs en tête.

https://deodatie.com/grp-tour-de-la-vologne/ +33 3 29 56 92 99

English :

Set off on a 148-kilometer adventure to discover the Vologne.

Eleven days to explore a variety of landscapes, meeting the source of this river near the Hohneck!

Gérardmer, Granges-Aumontzey, Xonrupt-Longemer and Bruyères all welcome you for a swim in clear water, a discovery of the Vosges’ rural and craft heritage, or a refreshing drink on a terrace after a long day’s walking.

From the Vosges foothills, to the gateway to the Hautes-Vosges, to the ascent of the massif?s third highest peak, there are so many panoramas to marvel at. Rocks, forests, stubble fields, lakes, high-altitude gardens you?ll get a condensed view of the Vosges on a single itinerary.

Then the crests and the Hohneck. The high point of your itinerary, you’ll skirt steep cliffs where chamois frolic. You won’t know what to choose between admiring these animals or contemplating the breathtaking view before you, where in fine weather, the Alps are revealed in a clear, white background.

Finally, you’ll follow the Vologne back to your starting point, full of beautiful memories.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf ein 148 Kilometer langes Abenteuer, um die Vologne zu entdecken.

In elf Tagen durchqueren Sie abwechslungsreiche Landschaften und treffen auf die Quelle dieses Flusses in der Nähe des Hohneck!

Gérardmer, Granges-Aumontzey, Xonrupt-Longemer oder Bruyères all diese Städte heißen Sie willkommen, um in klarem Wasser zu baden, das ländliche und handwerkliche Erbe der Vogesen zu entdecken oder sich nach einem langen Wandertag auf einer Terrasse zu erfrischen.

Vom Vogesenvorgebirge bis zu den Toren der Hautes-Vosges und bis zur Besteigung des dritthöchsten Gipfels des Massivs bieten sich Ihnen zahlreiche Panoramen, die Sie in Staunen versetzen werden. Felsen, Wälder, Stoppelfelder, Seen und Gärten in den Höhenlagen Sie haben die Vogesen auf einer einzigen Route zusammengefasst.

Dann die Bergkämme und das Hohneck. Als Höhepunkt Ihrer Wanderung werden Sie an steilen Felswänden vorbeikommen, auf denen sich Gämsen tummeln. Sie werden sich nicht entscheiden können, ob Sie diese Tiere bewundern oder die atemberaubende Aussicht vor Ihnen genießen wollen, wo sich bei gutem Wetter die Alpen vor einem klaren, weißen Hintergrund entfalten.

Schließlich folgen Sie wieder der Vologne und finden Ihren Weg zurück zum Ausgangspunkt, voller schöner Erinnerungen im Kopf.

Italiano :

Partite per un’avventura di 148 km alla scoperta della Vologna.

Undici giorni di paesaggi variegati per scoprire le sorgenti di questo fiume vicino all’Hohneck!

Gérardmer, Granges-Aumontzey, Xonrupt-Longemer e Bruyères sono solo alcune delle località che vi accoglieranno per un bagno nelle acque limpide, per scoprire il patrimonio rurale e artigianale dei Vosgi o per bere qualcosa di fresco su una terrazza dopo una lunga giornata di cammino.

Dai piedi dei Vosgi, alla porta degli Hautes-Vosges e all’ascesa alla terza vetta più alta del massiccio, sono tanti gli scorci panoramici da ammirare. Rocce, foreste, campi di stoppie, laghi, giardini d’alta quota: in un solo itinerario avrete una visione condensata dei Vosgi.

Poi le creste e l’Hohneck. Nel punto più alto del vostro itinerario, camminerete lungo ripide pareti rocciose dove i camosci si divertono. Non saprete cosa scegliere tra l’ammirare questi animali e il contemplare il panorama mozzafiato di fronte a voi, dove nelle giornate limpide le Alpi si rivelano in uno sfondo bianco e chiaro.

Infine, seguite la Vologna per tornare al punto di partenza, pieni di splendidi ricordi.

Español :

Emprenda una aventura de 148 kilómetros para descubrir el Vologne.

Once días de paisajes variados para descubrir el nacimiento de este río cerca del Hohneck

Gérardmer, Granges-Aumontzey, Xonrupt-Longemer y Bruyères son algunas de las localidades que le acogerán para un baño en aguas cristalinas, un descubrimiento del patrimonio rural y artesanal de los Vosgos, o una bebida refrescante en una terraza tras una larga jornada de senderismo.

Desde las estribaciones de los Vosgos, hasta la puerta de los Altos Vosgos y la ascensión al tercer pico más alto del macizo, hay tantas vistas panorámicas para maravillarse. Rocas, bosques, rastrojos, lagos, jardines de altitud… tendrá una visión condensada de los Vosgos en un solo itinerario.

A continuación, las crestas y el Hohneck. En el punto más alto de su itinerario, caminará por escarpados acantilados donde retozan los rebecos. No sabrá qué elegir entre admirar a estos animales o contemplar la impresionante vista que se abre ante usted, donde, en un día despejado, los Alpes se revelan en un fondo blanco y nítido.

Por último, siga el Vologne de vuelta a su punto de partida, lleno de maravillosos recuerdos.

