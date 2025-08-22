GR® de Pays le tour du Vercors Drôme Etape 1 de Col de Rousset à Vassieux Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

GR® de Pays le tour du Vercors Drôme Etape 1 de Col de Rousset à Vassieux

GR® de Pays le tour du Vercors Drôme Etape 1 de Col de Rousset à Vassieux Col de Rousset 26420 Saint-Agnan-en-Vercors Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cette première étape vous amènera sur les crêtes et vous fera découvrir de magnifiques panoramas.

English :

This first stage will take you up to the ridges and reveal some magnificent panoramic views.

Deutsch :

Diese erste Etappe führt Sie über die Bergkämme und lässt Sie wunderschöne Panoramen entdecken.

Italiano :

Questa prima tappa vi porterà sulle creste e vi farà scoprire magnifiche viste panoramiche.

Español :

Esta primera etapa le llevará hasta las crestas y le revelará unas magníficas vistas panorámicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-18 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme