GR® de Pays le tour du Vercors Drôme Etape 1 de Col de Rousset à Vassieux Saint-Agnan-en-Vercors Drôme
GR® de Pays le tour du Vercors Drôme Etape 1 de Col de Rousset à Vassieux Col de Rousset 26420 Saint-Agnan-en-Vercors Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Cette première étape vous amènera sur les crêtes et vous fera découvrir de magnifiques panoramas.
English :
This first stage will take you up to the ridges and reveal some magnificent panoramic views.
Deutsch :
Diese erste Etappe führt Sie über die Bergkämme und lässt Sie wunderschöne Panoramen entdecken.
Italiano :
Questa prima tappa vi porterà sulle creste e vi farà scoprire magnifiche viste panoramiche.
Español :
Esta primera etapa le llevará hasta las crestas y le revelará unas magníficas vistas panorámicas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-18 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme