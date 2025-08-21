GR® de Pays le tour du Vercors Drôme Etape 2 de Vassieux à Font d’Urle Vassieux-en-Vercors Drôme

GR® de Pays le tour du Vercors Drôme Etape 2 de Vassieux à Font d’Urle

GR® de Pays le tour du Vercors Drôme Etape 2 de Vassieux à Font d’Urle Rond point des communes Compagnon de la libération 26420 Vassieux-en-Vercors Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cette deuxième étape vous amènera sur l’alpage de Font d’Urle et vous poursuivrez la découverte de magnifiques panoramas.

English :

This second stage takes you to the Font d’Urle mountain pasture, where you’ll continue to discover magnificent panoramic views.

Deutsch :

Diese zweite Etappe führt Sie auf die Alm von Font d’Urle und Sie setzen die Entdeckung der herrlichen Panoramen fort.

Italiano :

Questa seconda tappa vi porterà all’alpeggio di Font d’Urle, dove continuerete a scoprire magnifiche viste panoramiche.

Español :

Esta segunda etapa le llevará a los pastos de montaña de Font d’Urle, donde seguirá descubriendo magníficas vistas panorámicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme