GR® de Pays le tour du Vercors Drôme Etape 4 de La Chapelle-en-Vercors à Saint-Julien-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme

GR® de Pays le tour du Vercors Drôme Etape 4 de La Chapelle-en-Vercors à Saint-Julien-en-Vercors Rond point des communes Compagnon de la libération 26420 Vassieux-en-Vercors Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Suivez cette étape du GR93 de La Chapelle-en-Vercors à Saint-Julien-en-Vercors pour découvrir des panoramas impressionnants et un riche patrimoine historique, entre points de vue vertigineux et traces de l’Histoire locale.

English :

Follow this stage of the GR93 from La Chapelle-en-Vercors to Saint-Julien-en-Vercors to discover impressive panoramas and a rich historical heritage, between breathtaking viewpoints and traces of local history.

Deutsch :

Folgen Sie dieser Etappe des GR93 von La Chapelle-en-Vercors nach Saint-Julien-en-Vercors, um beeindruckende Panoramen und ein reiches historisches Erbe zu entdecken, zwischen schwindelerregenden Aussichtspunkten und Spuren der lokalen Geschichte.

Italiano :

Seguite questa tappa del GR93 da La Chapelle-en-Vercors a Saint-Julien-en-Vercors per scoprire panorami impressionanti e un ricco patrimonio storico, con viste mozzafiato e tracce di storia locale.

Español :

Siga esta etapa del GR93 desde La Chapelle-en-Vercors hasta Saint-Julien-en-Vercors para descubrir impresionantes panoramas y un rico patrimonio histórico, con vistas impresionantes y vestigios de la historia local.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-10 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme