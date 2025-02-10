GR® de Pays le tour du Vercors Drôme Etape 7 de La-Chapelle-en-Vercors à Col de Rousset Vassieux-en-Vercors Drôme

GR® de Pays le tour du Vercors Drôme Etape 7 de La-Chapelle-en-Vercors à Col de Rousset

GR® de Pays le tour du Vercors Drôme Etape 7 de La-Chapelle-en-Vercors à Col de Rousset Rond point des communes « Compagnon de la libération » 26420 Vassieux-en-Vercors Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

L’ultime traversée, riche en paysages variés, de la plaine verdoyante aux sentiers rocailleux en forêt, avant de terminer en beauté au Col de Rousset !

English :

The final traverse, rich in varied landscapes, from green plains to rocky forest paths, before finishing in style at the Col de Rousset!

Deutsch :

Die letzte Überquerung, die reich an verschiedenen Landschaften ist, von der grünen Ebene bis zu steinigen Waldpfaden, bevor sie am Col de Rousset in Schönheit endet!

Italiano :

La traversata finale, ricca di paesaggi variegati, dalle verdi pianure ai sentieri forestali rocciosi, prima di terminare in bellezza al Col de Rousset!

Español :

La última travesía, rica en paisajes variados, desde verdes llanuras hasta rocosos senderos forestales, antes de terminar por todo lo alto en el Col de Rousset

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-10 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme