GR® de Pays Monts du Lomont Mandeure Doubs

L’itinéraire est situé au sein d’une zone vallonée et forestière offrant une faune et flore riche et très variée.
English :
The route is located in a hilly, forested area with a rich and varied flora and fauna.
Deutsch :
Die Route befindet sich in einem hügeligen Waldgebiet, das eine reiche und sehr vielfältige Flora und Fauna bietet.
Italiano :
Il percorso si svolge in un’area collinare e boscosa, con una flora e una fauna ricche e varie.
Español :
La ruta está situada en una zona montañosa y boscosa con una flora y fauna ricas y variadas.
