GR® de Pays « Sèvre et Maine » Sèvremoine Maine-et-Loire
GR® de Pays « Sèvre et Maine » Sèvremoine Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
GR® de Pays Sèvre et Maine
Itinéraire de sentier de grande randonnée de pays GRP GR® de Pays Sèvre et Maine 49710 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 10500.0 Tarif :
Parcourez ce circuit bucolique sur les bords de la Sèvre Nantaise entre Nantes et Cholet.
https://100secrets.sevre-nantaise.com/randonnee/boucle-du-bocage
English :
Take this bucolic tour along the banks of the Sèvre Nantaise between Nantes and Cholet.
Deutsch :
Begehen Sie diesen bukolischen Rundweg an den Ufern der Sèvre Nantaise zwischen Nantes und Cholet.
Italiano :
Fate questo tour bucolico lungo le rive della Sèvre Nantaise tra Nantes e Cholet.
Español :
Realice este bucólico recorrido por las orillas del Sèvre Nantaise entre Nantes y Cholet.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par Anjou tourime