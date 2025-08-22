GR® de Pays Sèvre et Maine

Itinéraire de sentier de grande randonnée de pays GRP GR® de Pays Sèvre et Maine 49710 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 10500.0 Tarif :

Parcourez ce circuit bucolique sur les bords de la Sèvre Nantaise entre Nantes et Cholet.

https://100secrets.sevre-nantaise.com/randonnee/boucle-du-bocage

English :

Take this bucolic tour along the banks of the Sèvre Nantaise between Nantes and Cholet.

Deutsch :

Begehen Sie diesen bukolischen Rundweg an den Ufern der Sèvre Nantaise zwischen Nantes und Cholet.

Italiano :

Fate questo tour bucolico lungo le rive della Sèvre Nantaise tra Nantes e Cholet.

Español :

Realice este bucólico recorrido por las orillas del Sèvre Nantaise entre Nantes y Cholet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par Anjou tourime