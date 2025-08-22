GR2013 A02 De Vitrolles à la gare du Pas des Lanciers Vitrolles Bouches-du-Rhône

GR2013 A02 De Vitrolles à la gare du Pas des Lanciers

GR2013 A02 De Vitrolles à la gare du Pas des Lanciers Vitrolles 13127 Vitrolles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 6800.0 Tarif :

Tronçon A02 du GR2013. Au départ de Vitrolles vers Gare Pas des Lanciers. Un trajet de 6,8km pour découvrir le parc et le lac de Vitrolles.

English :

Section A02 of the GR2013. From Vitrolles to Gare Pas des Lanciers. A 6.8km route to discover Vitrolles park and lake.

Deutsch :

Abschnitt A02 des GR2013. Von Vitrolles aus in Richtung Gare Pas des Lanciers. Eine 6,8 km lange Strecke, auf der Sie den Park und den See von Vitrolles entdecken können.

Italiano :

Sezione A02 del GR2013. Da Vitrolles alla stazione di Pas des Lanciers. Un percorso di 6,8 km per scoprire il parco e il lago di Vitrolles.

Español :

Sección A02 del GR2013. De Vitrolles a la estación de Pas des Lanciers. Un recorrido de 6,8 km para descubrir el parque y el lago de Vitrolles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-07-07 par Provence Tourisme