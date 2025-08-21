GR2013 A10 Du Ranquet aux Heures Claires (Istres) Istres Bouches-du-Rhône

GR2013 A10 Du Ranquet aux Heures Claires (Istres)

GR2013 A10 Du Ranquet aux Heures Claires (Istres) Chemin de la Plage 13800 Istres Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 3200.0 Tarif :

Tronçon A10 du GR2013. Au départ de la plage du Ranquet au sud de la ville d’Istres vers Port des Heures Claires (Istres). Un trajet de 3,2km pour découvrir le sentier du littoral en bord d’étang de Berre, avec plages et criques.

+33 4 42 81 76 00

English :

Section A10 of the GR2013. From Ranquet beach south of Istres to Port des Heures Claires (Istres). A 3.2km route to discover the coastal path along the Etang de Berre, with its beaches and creeks.

Deutsch :

Abschnitt A10 des GR2013. Vom Strand Ranquet im Süden der Stadt Istres aus in Richtung Port des Heures Claires (Istres). Eine 3,2 km lange Strecke, auf der Sie den Küstenpfad am Ufer des Étang de Berre mit Stränden und Buchten entdecken können.

Italiano :

Tratto A10 del GR2013. Partenza dalla spiaggia di Ranquet, a sud della città di Istres, in direzione di Port des Heures Claires (Istres). Una passeggiata di 3,2 km lungo il sentiero costiero che costeggia l’Etang de Berre, con le sue spiagge e insenature.

Español :

Tramo A10 del GR2013. Salida de la playa del Ranquet, al sur de la ciudad de Istres, en dirección al Port des Heures Claires (Istres). Recorrido de 3,2 km por el sendero litoral junto al Etang de Berre, con sus playas y calas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-01-10 par Provence Tourisme