GR2013 A11 Des Heures Claires (Istres) à Miramas Istres Bouches-du-Rhône

GR2013 A11 Des Heures Claires (Istres) à Miramas

GR2013 A11 Des Heures Claires (Istres) à Miramas Chemin du Port 13800 Istres Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 12300.0 Tarif :

Tronçon A11 du GR2013. Au départ de Port des Heures Claires (Istres) vers Miramas. Un trajet de 12,3km pour découvrir l’étang de Berre, puis l’étang de l’Olivier et la colline Saint-Etienne, et un panorama sur les massifs alentours.

+33 4 42 81 76 00

English :

Section A11 of the GR2013. From Port des Heures Claires (Istres) to Miramas. A 12.3km route to discover the Etang de Berre, then the Etang de l’Olivier and the hill of Saint-Etienne, with panoramic views of the surrounding massifs.

Deutsch :

Abschnitt A11 des GR2013. Ab Port des Heures Claires (Istres) nach Miramas. Eine 12,3 km lange Strecke, auf der Sie den Étang de Berre, dann den Étang de l’Olivier und den Hügel Saint-Etienne entdecken und einen Panoramablick auf die umliegenden Bergmassive genießen können.

Italiano :

Sezione A11 del GR2013. Da Port des Heures Claires (Istres) a Miramas. Un percorso di 12,3 km per scoprire il lago di Berre, poi il lago di Olivier e la collina di Saint-Etienne, e un panorama sulle montagne circostanti.

Español :

Sección A11 del GR2013. De Port des Heures Claires (Istres) a Miramas. Un recorrido de 12,3 km para descubrir el lago de Berre, luego el lago de Olivier y la colina de Saint-Etienne, y un panorama de las montañas circundantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-01-10 par Provence Tourisme