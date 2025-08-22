GR2013 B01 De la Gare Aix TGV à Plan de Campagne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

GR2013 B01 De la Gare Aix TGV à Plan de Campagne

GR2013 B01 De la Gare Aix TGV à Plan de Campagne
13090 Aix-en-Provence
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Durée :
Distance : 19100.0

Tronçon B01 du GR2013. Au départ de la Gare Aix TGV vers Plan de Campagne. Un trajet de 19,1km pour découvrir le massif de l’Arbois et le bassin de Réaltor.

English :

Section B01 of the GR2013. From the Aix TGV station to Plan de Campagne. A 19,1km walk to discover the Arbois massif and the Réaltor basin.

Deutsch :

Abschnitt B01 des GR2013. Ab dem Bahnhof Aix TGV in Richtung Plan de Campagne. Eine 19,1 km lange Strecke, auf der Sie das Massif de l’Arbois und das Réaltor-Becken entdecken können.

Italiano :

Sezione B01 del GR2013. Dalla stazione TGV di Aix a Plan de Campagne. Un percorso di 19,1 km per scoprire il massiccio dell’Arbois e il bacino del Réaltor.

Español :

Sección B01 del GR2013. Desde la estación de TGV de Aix hasta Plan de Campagne. Un recorrido de 19,1 km para descubrir el macizo de Arbois y la cuenca del Réaltor.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-08-17 par Provence Tourisme