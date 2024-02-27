GR2013 B03 De St Antoine à St Louis Marseille Bouches-du-Rhône

GR2013 B03 De St Antoine à St Louis

GR2013 B03 De St Antoine à St Louis Saint Antoine 13055 Marseille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 4700.0 Tarif :

Tronçon B03 du GR2013. Au départ de Saint Antoine vers Saint Louis. Un trajet de 4,7km pour découvrir les quartiers résidentiels de Marseille.

English :

Section B03 of the GR2013. From Saint Antoine to Saint Louis. A 4,7km route to discover the residential areas of Marseille.

Deutsch :

Abschnitt B03 des GR2013. Von Saint Antoine aus in Richtung Saint Louis. Eine 4,7 km lange Strecke, auf der Sie die Wohnviertel von Marseille entdecken können.

Italiano :

Sezione B03 del GR2013. Da Saint Antoine a Saint Louis. Un percorso di 4,7 km per scoprire i quartieri residenziali di Marsiglia.

Español :

Sección B03 del GR2013. De Saint Antoine a Saint Louis. Un recorrido de 4,7 km para descubrir las zonas residenciales de Marsella.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-27 par Provence Tourisme