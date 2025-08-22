GR2013 B04 De St Louis au Vieux-Port de Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

GR2013 B04 De St Louis au Vieux-Port de Marseille

GR2013 B04 De St Louis au Vieux-Port de Marseille Chemin de la Madrague-Ville 13055 Marseille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 9200.0 Tarif :

Tronçon B04 du GR2013. Au départ de Saint Louis vers Vieux-Port de Marseille. Un trajet de 9,2km pour découvrir le port maritime de Marseille.

English :

Section B04 of the GR2013. From Saint Louis to the Old Port of Marseille. A 9,2km route to discover the seaport of Marseille.

Deutsch :

Abschnitt B04 des GR2013. Von Saint Louis aus in Richtung Vieux Port de Marseille. Eine 9,2 km lange Strecke, auf der Sie den Seehafen von Marseille entdecken können.

Italiano :

Sezione B04 del GR2013. Da Saint Louis al Vieux-Port di Marsiglia. Un percorso di 9,2 km per scoprire il porto di Marsiglia.

Español :

Sección B04 del GR2013. De Saint Louis al Vieux-Port de Marsella. Un recorrido de 9,2 km para descubrir el puerto marítimo de Marsella.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-27 par Provence Tourisme