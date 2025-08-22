GR2013 B06 De Mazargues à St Marcel Marseille Bouches-du-Rhône

GR2013 B06 De Mazargues à St Marcel

GR2013 B06 De Mazargues à St Marcel Obélisque à Mazargues. 13055 Marseille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 10500.0 Tarif :

Tronçon B06 du GR2013. Au départ de Mazargues vers Saint Marcel. Un trajet de 10,5km pour découvrir la vallée de l’huveaune, entre les massifs de l’Etoile et de Saint Cyr.

English :

Section B06 of the GR2013. From Mazargues to Saint Marcel. A 10,5km walk to discover the huveaune valley, between the Etoile and Saint Cyr massifs.

Deutsch :

Abschnitt B06 des GR2013. Von Mazargues aus in Richtung Saint Marcel. Eine 10,5 km lange Strecke, auf der Sie das Tal des Huveaune zwischen den Massiven des Etoile und Saint Cyr entdecken können.

Italiano :

Sezione B06 del GR2013. Da Mazargues a Saint Marcel. Un percorso di 10,5 km per scoprire la valle di Huveaune, tra i massicci dell’Etoile e di Saint Cyr.

Español :

Sección B06 del GR2013. De Mazargues a Saint Marcel. Un recorrido de 10,5 km para descubrir el valle de Huveaune, entre los macizos de Etoile y Saint Cyr.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-27 par Provence Tourisme