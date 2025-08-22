GR2013 B07 De St Marcel à la Penne sur Huveaune Marseille Bouches-du-Rhône

GR2013 B07 De St Marcel à la Penne sur Huveaune

GR2013 B07 De St Marcel à la Penne sur Huveaune Arrêt de bus de Saint-Marcel 13055 Marseille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 6700.0 Tarif :

Tronçon B07 du GR2013. Au départ de Saint Marcel vers La Penne sur Huveaune. Un trajet de 6,7km pour découvrir des vestiges témoignant du passé industriel récent de Marseille.

English :

Section B07 of the GR2013. From Saint Marcel to La Penne sur Huveaune. A 6.7km route to discover the remains of Marseille’s recent industrial past.

Deutsch :

Abschnitt B07 des GR2013. Von Saint Marcel aus in Richtung La Penne sur Huveaune. Eine 6,7 km lange Strecke, auf der Sie Überreste entdecken, die von der jüngeren industriellen Vergangenheit Marseilles zeugen.

Italiano :

Sezione B07 del GR2013. Da Saint Marcel a La Penne sur Huveaune. Un percorso di 6,7 km per scoprire i resti del recente passato industriale di Marsiglia.

Español :

Sección B07 del GR2013. De Saint Marcel a La Penne sur Huveaune. Un recorrido de 6,7 km para descubrir los restos del pasado industrial reciente de Marsella.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-27 par Provence Tourisme