GR2013 B08 De la Penne sur Huveaune à Aubagne Marseille Bouches-du-Rhône

Tronçon B08 du GR2013. Au départ de La Penne sur Huveaune vers Aubagne. Un trajet de 11,7km pour découvrir les paysages de Pagnol.
English :
Section B08 of the GR2013. From La Penne sur Huveaune to Aubagne. A 11,7km route to discover the landscapes of Pagnol.
Deutsch :
Abschnitt B08 des GR2013. Von La Penne sur Huveaune aus in Richtung Aubagne. Eine 11,7 km lange Strecke, auf der Sie die Landschaften von Pagnol entdecken können.
Italiano :
Sezione B08 del GR2013. Da La Penne sur Huveaune ad Aubagne. Un percorso di 11,7 km per scoprire i paesaggi di Pagnol.
Español :
Sección B08 del GR2013. De La Penne sur Huveaune a Aubagne. Una ruta de 11,7 km para descubrir los paisajes de Pagnol.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-27 par Provence Tourisme