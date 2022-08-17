GR2013 B17 D’Aix en Provence aux Milles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

GR2013 B17 D’Aix en Provence aux Milles

GR2013 B17 D’Aix en Provence aux Milles Avenue de l’Europe 13090 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Tronçon B17 du GR2013. Au départ de Aix-en-Provence vers Les Milles. Un trajet de 9,1km pour découvrir les plaines aixoises.

English :

Section B17 of the GR2013. From Aix-en-Provence to Les Milles. A 9,1km route to discover the plains of Aix.

Deutsch :

Abschnitt B17 des GR2013. Von Aix-en-Provence aus in Richtung Les Milles. Eine 9,1 km lange Strecke, auf der Sie die Ebenen von Aix entdecken können.

Italiano :

Sezione B17 del GR2013. Da Aix-en-Provence a Les Milles. Un percorso di 9,1 km per scoprire le pianure di Aix.

Español :

Sección B17 del GR2013. De Aix-en-Provence a Les Milles. Un recorrido de 9,1 km para descubrir las llanuras de Aix.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-08-17 par Provence Tourisme