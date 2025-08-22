GR®3 La Loire sauvage à pied Étape 2 de Montsoreau à Saumur Montsoreau Maine-et-Loire

GR®3 La Loire sauvage à pied Étape 2 de Montsoreau à Saumur

GR®3 La Loire sauvage à pied Étape 2 de Montsoreau à Saumur 49730 Montsoreau Maine-et-Loire Pays de la Loire

Deuxième étape d’un périple de 4 jours au cœur du territoire de Saumur Val de Loire. Entre châteaux, vignobles réputés, troglodytes et vues imprenables sur la vallée de la Loire, partez à la découverte de toutes les richesses du paysage ligérien.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Second leg of a 4-day tour of the heart of the Saumur Val de Loire region. Between castles, famous vineyards, troglodytes and breathtaking views over the Loire Valley, discover all the riches of the Loire landscape.

Deutsch :

Zweite Etappe einer viertägigen Reise durch das Herz der Region Saumur Val de Loire. Zwischen Schlössern, berühmten Weinbergen, Höhlenwohnungen und atemberaubenden Ausblicken auf das Loire-Tal können Sie alle Reichtümer der Landschaft an der Loire entdecken.

Italiano :

Seconda tappa di un tour di 4 giorni nel cuore della regione di Saumur Val de Loire. Tra castelli, vigneti famosi, grotte trogloditiche e viste mozzafiato sulla Valle della Loira, partite alla scoperta di tutte le ricchezze del paesaggio della Loira.

Español :

Segunda etapa de un circuito de 4 días por el corazón de la región de Saumur Val de Loire. Entre castillos, famosos viñedos, grutas trogloditas e impresionantes vistas sobre el valle del Loira, salga a descubrir todas las riquezas del paisaje del Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime