GR®3 La Loire sauvage à pied Étape 3 de Saumur à Trèves Saumur Maine-et-Loire

GR®3 La Loire sauvage à pied Étape 3 de Saumur à Trèves 49415 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 22800.0

Troisième étape d’une aventure de 4 jours au cœur du territoire de Saumur Val de Loire. Explorez des vignobles et des habitations troglodytes, tout en découvrant châteaux et patrimoine local.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Third stage of a 4-day adventure in the heart of the Saumur Val de Loire region. Explore vineyards and troglodyte dwellings, while discovering châteaux and local heritage.

Deutsch :

Dritte Etappe eines viertägigen Abenteuers im Herzen der Region Saumur Val de Loire. Erkunden Sie Weinberge und Höhlenwohnungen, während Sie Schlösser und das lokale Kulturerbe kennenlernen.

Italiano :

Terza tappa di un’avventura di 4 giorni nel cuore della regione di Saumur Val de Loire. Esplorate i vigneti e le abitazioni troglodite, scoprendo i castelli e il patrimonio locale.

Español :

Tercera etapa de una aventura de 4 días en el corazón de la región de Saumur Val de Loire. Explore viñedos y viviendas trogloditas, mientras descubre castillos y el patrimonio local.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime